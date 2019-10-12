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12 Жовтень 2019, Київ 12:50
Новини | Події

Перший артилерійський підрозділ ЗСУ отримав берети нового зразка

Артилеристи отримали берети нового зразка

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12 жовтня на оглядовому майданчику Хортиці відбулася урочиста церемонія вручення беретів нового зразка бійцям 55-ої окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ», що базується у Запоріжжі. Це перший артилерійський підрозділ України, що отримує головні убори нового зразка, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Нові берети артилеристів мають червоний колір та прикрашені символічними зображеннями гармат і блискавки, що є символами артилерії. Під час урочистої церемонні їх отримали 300 військовослужбовців 55-ої окремої артбригади.

Начальник управління ракетних військ і артилерії Сергій Мусієнко вручає новий берет командиру бригади Роману Качуру
Начальник управління ракетних військ і артилерії Сергій Мусієнко вручає новий берет командиру бригади Роману Качуру

«Берет кольору вогню символізує жагу до перемоги. Шеврон кольору вогню та диму є шевроном бригади, який теж символізує вогняний дух артилериста, і врешті-решт бажання перемогти у нашій сьогоднішній війні. Яскраво червоний колір притаманний лише артилеристам і символізує вогонь. 55-бригада запроваджує вручення беретів як символу: не просто прийшов і перевдягнувся – берет треба заслужити. Минулого року 55-а окрема артилерійська бригада визнана кращою артилерійською бригадою Збройних сил України. Таким чином, це перший підрозділ, що отримує берети артилеристів», – розповів начальник управління ракетних військ і артилерії, заступник командувача оперативного командування «Схід» Сергій Мусієнко, що брав участь у церемонії вручення нових беретів артилеристам.

Головні убори нового зразка – берети кольору полину – отримали і військовослужбовці підрозділу, що виконує функції охорони 55-ої артбригади.

Під час церемонії військовослужбовці також вшанували хвилиною своїх бойових побратимів, що загинули під час війни на Донбасі.

55-а окрема артбригада – один з найстаріших артилерійських підрозділів України. Його військовослужбовці від самого початку війни на Донбасі беруть участь у бойових діях. У 2018 році бригада отримала почесне найменування «Запорізька Січ».

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