У Запоріжжі попрощалися з бійцем «Азову», який помер через жорстоке побиття (фото)

У центрі Запоріжжя на майдані Героїв революції 29 липня відбулася публічна церемонія прощання з бійцем «Азову» Олегом Черевком, який помер після жорстокого побиття. Як передає кореспондент Радіо Свобода, у прощанні, крім рідних та друзів загиблого, взяли участь місцеві ветерани бойових дій на Донбасі, волонтери та бійці Нацгвардії та підрозділу полку «Азов», в якому служив військовий.

Також на церемонії були присутні представники Запорізької обласної ради та державної адміністрації.

Тим часом Запорізький апеляційний суд 29 липня розглянув клопотання прокуратури щодо перегляду запобіжного заходу обвинувачуваному у нападі. Засідання проходило без його безпосередньої присутності у суді: за його клопотанням суд розглядав апеляцію у режимі відеозв’язку з Комунарським районним судом Запоріжжя, який був першою інстанцією з обрання запобіжного заходу. В самому ж залі засідання були присутні бійці «Азову», представники праворадикальної організації «Національний корпус» та запорізькі активісти.

В ході судового засідання підозрюваний у нападі визнав свою провину і заявив про готовність співпрацювати зі слідством, однак заявив, що не мав наміру наносити тяжкі тілесні ушкодження. Заслухавши всі сторони процесу, суд вирішив взяти обвинувачуваного під варту без права застави до 18 вересня.

24 липня представники праворадикальної організації «Нацкорпус» провели під стінами обласного управління Національної поліції акцію з вимогою взяти під арешт відпущеного під мінімальну заставу підозрюваного в нападі на військовослужбовця «Азову». До учасників акції вийшли керівники головного управління Нацполіції області, які заявили, що разом із обласною прокуратурою оскаржать рішення суду, який відпустив підозрюваного.

21 липня близько 23:55 до Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з 5-ї міської лікарні, що від одного з торговельних центрів міста до них доставили місцевого жителя 1991 року народження з травмами голови.

За даними поліції, потерпілий – військовослужбовець, боєць батальйону «Азов», який прибув до Запоріжжя в короткострокову відпустку із зони проведення операції Об’єднаних сил. «Біля продовольчого супермаркету по вулиці Космічній він зробив зауваження молодику, який чіплявся до дівчат. Це спричинило конфлікт, і агресивний чоловік завдав потерпілому удари по голові, після чого він знепритомнів. Правопорушник із місця події втік», – повідомляли правоохоронці.

Поліцейські встановили особу підозрюваного впродовж кількох годин – ним виявився раніше судимий житель Запоріжжя 1991 року народження. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, оголосили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Прокуратура підтримала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але суд ухвалив відпустити нападника під заставу.