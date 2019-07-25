У Росії заявили, що не визнають всі рішення арбітражів за позовами через анексію Криму

Росія вважає незаконними всі рішення арбітражів за позовами, пов’язаними з анексією Криму. У Міністерстві юстиції Росії заявили, що «в цих трибуналів відсутня юрисдикція на розгляд таких суперечок».

«Росія не визнає законність та обґрунтованість абсолютно всіх арбітражних рішень, винесених за позовами українських компаній та фізичних осіб, пов’язаних із приєднаннями Криму до Росії (мається на уваз іанексія Криму 2014 року – ред.), в тому числі у зв’язку з відсутністю в арбітражних трибуналів юрисдикції на розгляд таких позовів», –цитують у російській державній агенції ТАСС позицію російського Мін’юсту.

При цьому у відомстві зазначили, що всі винесені рішення оскаржують в «уповноважених державних судах».

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«Арбітражне рішення на позовом публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» оскаржується в судах Франції. Це провадження триває. У процесі оскарження категорично заперечується компетенція арбітражів на розгляд подібних позовів», – заявили в міністерстві.

23 липня Київський апеляційний суд задовольнив позов «Ощадбанку» та дозволив виконати рішення Міжнародного комерційного арбітражу про стягнення 1,1 мільярда доларів з Росії як компенсацію за вилучення українських активів у анексованому Криму.

Арбітражний трибунал у Парижі задовольнив вимогу «Ощадбанку» та зобов’язав Росію компенсувати збитки українському державному банку, 26 спричинені анексією Криму. Росія заявила, що не визнає рішення Арбітражного трибуналу.

«Ощадбанк» є одним із найбільших українських банків, станом на березень 2014 року він мав велику банківську мережу в Автономній республіці Крим.