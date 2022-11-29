Україна отримала французьку систему залпового вогню LRU – Резніков

Франція надала Україні реактивну систему залпового вогню LRU, повідомив міністр оборони Олексій Резніков 29 листопада.

«Четвертий брат «довгорукої родини», LRU з Франції, прибув до України! Українська армія тепер ще більш спроможна зупиняти й нищити ворога», – прокоментував голова Міноборони.

Він назвав надання зброї «видимим результатом дружби» між президентами України та Франції Володимиром Зеленськом та Емманюелем Макроном.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 29 листопада на зустрічі голів МЗС у Бухаресті, що союзники повинні продовжувати надавати військову підтримку Україні, щоб створити умови для тривалого миру.

У жовтні президент Франції заявив, що його країна надасть Україні радари та системи ППО найближчими тижнями, в тому числі щоб допомогти протистояти атакам безпілотників, запущених Росією.