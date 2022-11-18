Україна вироблятиме важке озброєння спільно з 6 країнами НАТО – «Укроборонпром»

Україна спільно розроблятиме та вироблятиме важке озброєння та військову техніку з шістьма країнами НАТО – про це повідомив оборонний концерн «Укроборонпром» 18 листопада.

«Україна інтегрується в оборонно-промисловий комплекс НАТО. Укроборонпром спільно вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку мінімум з 6-ма країнами-членами Альянсу. Польща, Чехія, Франція, Данія та ще кількома, укладені угоди з якими не передбачають розголошення будь-яких даних», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про створення спільних оборонних підприємств, ліній виробництва боєприпасів, виробництво броньованої техніки й реактивних систем залпового вогню, а також розробку нових зразків озброєння. Для цього планують використовувати в тому числі нові потужності, створені «в безпечних місцях».

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«Однією з останніх укладених угод була угода з Чехією. Державний концерн «Укроборонпром» і Міжурядова агенція оборонної співпраці при Міністерстві оборони Чеської Республіки допомились про створення спільного оборонного кластеру», – додають у концерні.

Крім того, «Укроборонпром» домовився про координацію дій із Міністерством закордонних справ для розвитку міжнародних оборонних проєктів та появи нових.

Концерн також повідомляє про налагодження виробництва боєприпасів калібру 122 і 152 міліметри, а також 120-міліметрових мін. Вони виробляються в тому числі на потужностях країн-партнерів.

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«Боєприпаси, вироблені «Укроборонпромом», мають зменшити залежність української артилерії від постачань з-за кордону, де запаси снарядів і мін радянських калібрів поступово вичерпуються», – йдеться в повідомленні.

«Укроборонпром» 10 листопада повідомив про підписання угоди з Міжурядовою агенцією оборонної співпраці при Міністерстві оборони Чехії про створення спільного оборонного кластеру.