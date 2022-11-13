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Донбас Реалії ТБ

Як українська армія тримає під прицілом російський тил

Як українська армія тримає під прицілом російський тил
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Як українська армія тримає під прицілом російський тил

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Українська армія наступає в Херсонській області. Водночас на сході України для ЗСУ складна ситуація. Російська армія атакує Донбас. Українські військові стримують навалу.

Яку зброю використовує ЗСУ для оборони та наступу? Чим відповідають російські військові? Ударні безпілотники, артилерія, танки, бронемашини. Як сьогодні воюють Росія та Україна? Про це у новому спецпроєкті Донбас Реалії.

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