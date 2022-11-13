Яку зброю використовує ЗСУ для оборони та наступу? Чим відповідають російські військові? Ударні безпілотники, артилерія, танки, бронемашини. Як сьогодні воюють Росія та Україна? Про це у новому спецпроєкті Донбас Реалії.
Як українська армія тримає під прицілом російський тил
Випуски
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18:00, 06 листопада 2022
Як ЗСУ стримує тиск російської армії | Донбас Реалії
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18:00, 30 жовтня 2022
Як українська армія наступатиме найближчим часом? | Донбас Реалії
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18:00, 23 жовтня 2022
Українська армія залишить Росію без бойової авіації? | Донбас Реалії
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18:00, 16 жовтня 2022
Зброя для наступу: чим ЗСУ б'ють російську армію | Донбас Реалії
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18:00, 09 жовтня 2022
Українська армія витискає російські війська | Донбас Реалії
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19:00, 02 жовтня 2022
Росія відступає під вогнем української армії | Донбас Реалії