Як українська армія тримає під прицілом російський тил

Яку зброю використовує ЗСУ для оборони та наступу? Чим відповідають російські військові? Ударні безпілотники, артилерія, танки, бронемашини. Як сьогодні воюють Росія та Україна? Про це у новому спецпроєкті Донбас Реалії.