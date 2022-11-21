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Італія планує продовжити постачання зброї Україні в 2023 році – міністр

Італія продовжить постачати зброю, як це робила в минулому, «в той час і в той спосіб, який ми погодимо з нашими атлантичними союзниками і з Києвом», сказав міністр оборони

Уряд Італії звернеться до парламенту з проханням схвалити новий закон про військові та цивільні поставки в Україну протягом 2023 року, заявив міністр оборони Ґвідо Крозетто в інтерв’ю, опублікованому 21 листопада газетою Il Foglio.

Як повідомляє агентство Reuters, італійський уряд може надсилати допомогу Україні, не просячи щоразу дозволу парламенту, на підставі документу, термін дії якого закінчується наприкінці року.

«Міністерство оборони незабаром запропонує продовжити цей же захід, продовживши його дію на весь 2023 рік», – сказав Крозетто.

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Італія продовжить постачати зброю, як це робила в минулому, «в той час і в той спосіб, який ми погодимо з нашими атлантичними союзниками і з Києвом», додав міністр.

Раніше цього місяця представник владної коаліції повідомив Reuters, що Італія готує новий пакет озброєнь для України, включаючи системи протиповітряної оборони, про які просив Київ.

Крозетто належить до правої партії «Брати Італії» нової прем’єрки Італії Джорджії Мелоні, яка є прихильницею України.

Двоє інших ключових членів владної коаліції, Маттео Сальвіні та Сільвіо Берлусконі, – більш неоднозначні, оскільки обидва мають історичні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

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