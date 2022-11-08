Італія готується надати Україні системи ППО – Reuters

Уряд Італії готує новий пакет озброєнь для України, включаючи системи протиповітряної оборони. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на неназваного представника правлячої коаліції.



За його словами, Рим готовий надати Україні різноманітні системи протиповітряної оборони, включаючи франко-італійські SAMP/T та італійські Aspide середньої дальності, а також переносні комплекси Stinger.



Однак невідомо скільки одиниць може надати Італія та коли цей вантаж може бути доставленим.

Напередодні міністр оборони Італії Гвідо Крозетто мав телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном і попообіцяв підтримувати Україну «стільки, скільки буде необхідно». У Пентагоні повідомили, що міністри обговорювали підтримку України, зокрема ППО.

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Італія схвалила першу поставку зброї Києву наприкінці лютого за уряду національної єдності Маріо Драгі. Нещодавно створений коаліційний уряд Джорджії Мелоні готує шостий раунд поставок.