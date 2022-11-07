Глава Пентагону обговорив з новим міністром оборони Італії підтримку України, зокрема ППО

Міністр оборони США Ллойд Остін під час телефонної розмови з своїм італійським колегою Гвідо Крозетто обговорив підтримку України, повідомляє пресслужба Пентагону.



За повідомленням, міністри обговорили тісні двосторонні оборонні відносини між Сполученими Штатами та Італією, а також продовження співпраці для підтримки України, включно з ППО.



Глава Пентагону також подякував новому міністру за його прагнення продовжувати безпекову підтримку, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії.

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Минулого тижня ЗМІ з посиланням на Гвідо Крозетто повідомили, що новий уряд прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні має схвалити шостий пакет військової допомоги для України.