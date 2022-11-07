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Глава Пентагону обговорив з новим міністром оборони Італії підтримку України, зокрема ППО

Глава Пентагону також подякував новому міністру за його прагнення продовжувати безпекову підтримку, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії

Міністр оборони США Ллойд Остін під час телефонної розмови з своїм італійським колегою Гвідо Крозетто обговорив підтримку України, повідомляє пресслужба Пентагону.

За повідомленням, міністри обговорили тісні двосторонні оборонні відносини між Сполученими Штатами та Італією, а також продовження співпраці для підтримки України, включно з ППО.

Глава Пентагону також подякував новому міністру за його прагнення продовжувати безпекову підтримку, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії.

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Минулого тижня ЗМІ з посиланням на Гвідо Крозетто повідомили, що новий уряд прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні має схвалити шостий пакет військової допомоги для України.

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