«Найближчі тижні будуть вирішальними» – Макрон про переговори щодо виведення важкого озброєння із ЗАЕС

Президент Франції Емманюель Макрон заявив 13 грудня про домовленість щодо виведення важкого озброєння із Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими військами. За його словами, ведуться переговори щодо умов реалізації цього.

«Нам вдалося захистити Чорнобиль, і наша мета – захистити Запоріжжя. Найближчі тижні будуть вирішальними», – цитує Макрона агентство Reuters.

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Франція 13 грудня проводить міжнародну конференцію в Парижі для надання термінової допомоги Україні в умовах зими і російських атак по цивільній інфраструктурі.

Раніше директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі повідомив, що МАГАТЕ погодилося відрядити безпекові місії на всі атомні електростанції України. «Робота над впровадженням безпекової зони навколо Запорізької АЕС триває», – написав він у своєму твітері.

Росія захопила Запорізьку атомну електростанцію 4 березня. Відтоді ЗАЕС неодноразово зазнавала обстрілів, у яких Київ та Москва звинувачували один одного. На початку грудня Міжнародне агентство атомної енергії заявило про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.

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