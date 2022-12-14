Росія створила на ЗАЕС ситуацію близьку до аварії у Фукусімі – міністр енергетики

Світ має «переосмислити ядерну безпеку» після того, як Росія захопила Запорізьку АЕС, найбільшу в Європі атомну електростанцію, заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє «Голос Америки».

Метою міжнародної конференції, яку проводить Франція, є збирання коштів на ремонт пошкодженої української інфраструктури, а також консолідація зусиль для підтримки України у її відсічі російської агресії.

Захоплення Запорізької АЕС знищило будь-яку подобу систем безпеки, створених у рамках міжнародних угод, заявив інтерв'ю агентству AFP напередодні конференції в Парижі міністр енергетики України Герман Галущенко.

За останні два місяці було зруйновано щонайменше 40% енергетичної інфраструктури України, і Україні потрібна допомога, щоб забезпечити умови для життя мільйонів людей.

Від ударів російської армії аварійні ситуації виникають і на інших українських атомних станціях.

Так, внаслідок ракетної атаки, яку 23 листопада здійснила Російська Федерація про об'єктах енергетичної інфраструктури України, три атомні електростанції Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька були відключені від енергосистеми України.

Захоплення ЗАЕС: удар по міжнародній безпеці

У розмові з AFP міністр Галущенко сказав, що війна, розв'язана Росією в Україні, «цілком змінила наше уявлення про ядерну безпеку». За його словами, поворотним моментом стало захоплення Запорізької АЕС.

Розташована на сході України, ЗАЕС була захоплена російськими військами у березні. Російська армія завезла на територію станції важке озброєння і чинить тиск на персонал АЕС.

«Ніхто не очікував, що хтось може захопити АЕС. Ця ситуація абсолютно точно змушує нас переосмислити, що ми маємо робити з погляду безпеки», – заявив Галущенко в інтерв'ю AFP.

Незважаючи на те, що західні держави та МАГАТЕ висловлювали занепокоєння щодо безпеки АЕС, на якій є шість ядерних реакторів, переговори, спрямовані на демілітаризацію території, застопорилися.

Міністр енергетики додав, що захоплення атомної електростанції Росією «знищило» будь-яку подобу системи безпеки, передбаченої угодами, розробленими західними країнами та МАГАТЕ.

«Це також питання для всіх країн світу, – сказав він. – Це проблема не лише української ядерної безпеки. Це означає, що ракети, дальність яких досягає, скажімо, 2 тисячі кілометрів, можуть долетіти до будь-якого атомного реактора»

Галущенко сказав, що після захоплення Запорізької АЕС російські сили продовжують обстрілювати лінії електропередач, які поєднують її з українською енергосистемою. За його словами, АЕС п'ять разів переходила до режиму відключення енергії.

У разі відключення може статися «класичний сценарій Фукусіми», сказав Галущенко, маючи на увазі радіаційну аварію у Японії у 2011 році.

«Вони обстрілюють українські лінії електропередач, знищують їх, після чого станція працює на дизельних генераторах, а це означає, що ми за один крок від аварії», – сказав він.

Але навіть після відновлення ліній електропостачання та відновлення подачі електрики на станцію тривожний процес починається знову із початком нових обстрілів, додав Галущенко.

«Це шалена гра з ядерною безпекою», – сказав він.

Атомна енергетика дає Україні понад 50% споживаної нею енергії.

Незважаючи на тривоги щодо Запорізької АЕС, у країни немає намірів відмовлятися від використання атомної енергетики, підкреслив Галущенко.

«Але нам потрібно думати про військові погрози, і це абсолютно нова річ, не лише для нас, а й для всього світу. Це те, про що ми маємо думати разом», – сказав міністр енергетики України в інтерв'ю AFP.