Шмигаль: щодо звільнення Запорізької АЕС «конкретики поки що немає»

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що «конкретики поки що немає» щодо звільнення Запорізької АЕС.



«Стосовно звільнення Запорізької АЕС – поки що конкретики у наших партнерів немає. Росіяни поки складно ставляться до цього об'єкта. Ми розуміємо, що ми, як і всю нашу землю, маємо звільняти…Переговори ведуться і французькою стороною, і МАГАТЕ», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Проте, за його словами, вже «найближчим часом» на всі атомні електростанції будуть спрямовані місії МАГАТЕ – після чергової російської ракетної атаки у листопаді у МАГАТЕ заявили про намір посилити свою присутність на всіх АЕС України.

13 грудня під час візиту до Франції прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Ґроссі.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив про домовленість щодо виведення важкого озброєння із Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими військами. За його словами, ведуться переговори щодо умов реалізації цього.

Тим часом, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не розміщувала важке озброєння на Запорізькій АЕС. Під час телефонної конференції з журналістами 13 грудня Пєсков також сказав, що Росія продовжує підтримувати зв’язок з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), яке намагається сприяти створенню демілітаризованої зони навколо електростанції.

Росія захопила Запорізьку атомну електростанцію 4 березня. Відтоді ЗАЕС неодноразово зазнавала обстрілів, у яких Київ та Москва звинувачували один одного. На початку грудня Міжнародне агентство атомної енергії заявило про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.