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На ЗАЕС працюватимуть мобільні котельні, щоб запобігти замерзанню критичних систем – МАГАТЕ

Ці котельні працюватимуть на дизельному паливі і мають запобігти замерзанню критичних систем ЗАЕС у зимовий період, а також забезпечити обігрів робочого середовища для персоналу станції

Міжнародне агентство з атомної енергії заявляє, що на Запорізькій АЕС будуть працювати мобільні котельні на дизельному паливі для запобігання замерзанню критичних систем станції.

«На станції тривають роботи з випробування та введення в експлуатацію мобільних котелень на дизельному паливі, які мають запобігти замерзанню критичних систем ЗАЕС у зимовий період та забезпечити обігрів робочого середовища для її персоналу», – йдеться в останньому звіті організації

В агентстві зазнають, що мобільні дизельні котельні потужністю 1-3 МВт встановлені та працюють на одному з енергоблоків, ще кілька інших розміщені в інших місцях на майданчику станції.

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За даними МАГАТЕ, ЗАЕС має 20 стаціонарних аварійних дизель-генераторів, які перебувають в режимі очікування та готові забезпечити електроенергію, якщо не буде зовнішнього живлення.

«Однак, щоб підвищити здатність справлятися з такою втратою електроенергії за межами підприємства, зараз також розгортаються мобільні дизельні генератори як запобіжний захід. Два таких мобільних генератора вже підключені до одного блоку і перебувають в режимі очікування. Кілька інших мобільних генераторів мають бути випробувані та підключені до інших реакторних блоків», – повідомили в агентстві.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

На початку грудня Міжнародне агентство атомної енергії заявило про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. Але, як заявив український прем'єр Денис Шмигаль, щодо звільнення ЗАЕС «конкретики» поки що немає.

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