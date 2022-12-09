Керівництво МОК хоче «вивчити шляхи» повернення спортсменів із Росії та Білорусі на Олімпіаду

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив 9 грудня, що його організація хоче вивчити шляхи реінтеграції російських і білоруських спортсменів, яким заборонено брати участь у міжнародних змаганнях з лютого – після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляють провідні світові інформагенції.

Більшість міжнародних федерацій дотримуються рекомендацій МОК щодо заборони виступів російських і білоруських спортсменів, але питання щодо їхньої участі в Олімпіаді в Парижі 2024 року вже ставиться.

Їхня участь у міжнародному спорті була «великою дилемою», яку політизували окремі уряди, твердить Бах. «Нам потрібно вивчити шляхи подолання цієї дилеми... повернутися до спортивних заслуг, а не до політичного втручання. Питання участі спортсменів дуже відрізняється від питання санкцій», – сказав керівник олімпійського руху, додавши, що «немає фіксованої дати» повернення росіян і білорусів до змагань.

Водночас Бах висловив солідарність з українськими спортсменами, зазначивши, що МОК хоче, щоб Україна була повноцінно представлена на літніх Іграх у Парижі 2024 року та на зимових Іграх 2026 року в Кортіна дʼАмпеццо та Мілані.

Раніше ідею участі російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді в Парижі висловив президент Франції Емманюель Макрон.