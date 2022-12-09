За час повномасштабної агресії Росії загинули 184 спортсмени – Кулеба про «політизацію спорту»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував останні коментарі голови Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха щодо допуску російських та білорусів спортсменів на змагання.

«З лютого Росія вбила 184 українських спортсменів. І зараз пан Бах цитує (президента Франції – ред.) Емманюеля Макрона, який нібито сказав, що «спорт не повинен бути політизований», а до спортсменів із України, Росії та Білорусі треба ставитися однаково», – заявив голова МЗС.

Він назвав це «огидним використанням спорту для відбілювання воєнних злочинів».

Напередодні президент МОК Томас Бах заявив, що під час саміту G20 президент Франції Емманюель Макрон нібито сказав йому, що «спорт не має бути політизований», а Олімпійські ігри в Парижі 2024 року будуть відкритими для всіх країн, «в тому числі для країн, які воюють».

Сам Макрон не коментував ці слова наразі.

Після повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого російським, а також білоруським спортсменам заборонили участь у низці міжнародних змагань. У липні міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що проти Росії та Білорусі у світі вже ввели 134 спортивні санкції.