Біатлон: троє українців фінішували в заліковій зоні в спринті на Кубку світу

Артем Прима, Богдан Цимбал і Тарас Лесюк здобули залікові очки в спринтерській гонці, яка відкрила змагальний день на першому етапі Кубка світу з біатлону в фінському Контіолахті.

Прима і Цимбал припустилися по одному промаху і стали 30-м і 36-м відповідно, Лесюк фінішував 40-м з чистою стрільбою. За межами залікової зони опинилися Антон Дудченко і Денис Насико, 59-й і 84-й результат відповідно.

Переміг у спринті норвежець Йоганнес-Тінгнес Бьо, другим став його співвітчизник Стурла Легрейд, третім – німець Роман Рес.

У Кубку націй чоловіча збірна України посідає за підсумками трьох гонок девʼяте місце.