Біатлон: на Кубку світу відбулися перші дві естафети нового сезону

У фінському Контіолахті, де триває перший етап Кубка світу з біатлону, 1 грудня відбулися естафети серед жінок і чоловіків.

Українська жіноча збірна, яка в цій гонці складалася з Дарʼї Блашко, Анни Кривонос, Олени Білосюк та Ірини Петренко, впоралася зі стрільбою (використавши всього пʼять додаткових патронів на 40 мішеней), але багато програла на дистанції – всього лише 15-й результат із майже восьмихвилинним відставанням від переможниць. Виграли естафету шведки, другими стали німкені, третіми – норвежки.

Українські чоловіки (Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал і Антон Дудченко), хоч і використали забагато додаткових патронів (13), усе ж виступили краще, посівши девʼяте місце з відставанням 2 хвилини 48,8 секунди від норвежців, які виграли естафету. Другою стала команда Німеччини, третьою – Франції.

Перший етап Кубка світу продовжиться в суботу, 3 грудня. Тоді відбудуться перші в сезоні спринтерські гонки серед чоловіків і жінок.