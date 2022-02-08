Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Спорт

Олімпіада: біатлонну індивідуальну гонку виграв француз. Найкращий українець – 18-й

Білоруська сенсація змагань – срібний призер Олімпіади Антон Смольський

Французький біатлоніст Кантен Фійон Майє виграв індивідуальну гонку на Олімпіаді, хоча припустився двох промахів на вогневих рубежах. Стовідсоткову влучність показав білорус Антон Смольський, і це дозволило йому здобути срібну нагороду. Норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо з двома промахами став третім.

Тричі не влучив по мішенях лідер збірної України Дмитро Підручний, це принесло 18-те місце з відставанням 3 хвилини 1,9 секунди від чемпіона.

Артем Прима став 36-м, Антон Дудченко – 50-м, Богдан Цимбал – 55-м. Всього в стартовому протоколі було 92 учасники.

Біатлонна програма Олімпіади бере паузу до пʼятгниці, 11 лютого. Тоді відбудеться жіночий спринт.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG