Олімпіада: біатлонну індивідуальну гонку виграв француз. Найкращий українець – 18-й

Французький біатлоніст Кантен Фійон Майє виграв індивідуальну гонку на Олімпіаді, хоча припустився двох промахів на вогневих рубежах. Стовідсоткову влучність показав білорус Антон Смольський, і це дозволило йому здобути срібну нагороду. Норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо з двома промахами став третім.

Тричі не влучив по мішенях лідер збірної України Дмитро Підручний, це принесло 18-те місце з відставанням 3 хвилини 1,9 секунди від чемпіона.

Артем Прима став 36-м, Антон Дудченко – 50-м, Богдан Цимбал – 55-м. Всього в стартовому протоколі було 92 учасники.

Біатлонна програма Олімпіади бере паузу до пʼятгниці, 11 лютого. Тоді відбудеться жіночий спринт.