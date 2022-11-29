Троє українців фінішували в заліковій зоні в першій гонці Кубка світу з біатлону

У фінському Контіолахті 29 листопада стартував новий біатлонний сезон. Перший етап Кубка світу відкривала індивідуальна гонка серед чоловіків, у якій українська збірна виступала без двох своїх лідерів – Дмитра Підручного та Артема Прими.

Попри їхню відсутність, одразу троє українців змогли фінішувати в заліковій зоні – Антон Дудченко з трьома промахами став 30-м, Богдан Цимбал із двома невлучними пострілами – 31-м, Тарас Лесюк із таким же снайперським доробком – 40-м. Без залікових балів виступив лише Денис Насико, у нього 64-й результат.

Переміг у змаганні фін Мартін Понсілуома, другим фінішував швейцарець Ніклас Гартвеґ, третім – німець Давід Цобель.

30 листопада програму змагань своєю індивідуальною гонкою продовжать жінки.