ATP слідом за WTA оштрафувала британську тенісну асоціацію за недопуск росіян і білорусів

Асоціація тенісистів-професіоналів (АТР) оштрафувала британську тенісну асоціацію (LTA) на 850 тисяч фунтів стерлінгів (це трохи менш як мільйон доларів). Причиною стала відмова британців допустити на Вімблдонський турнір та інші змагання літнього сезону 2022 року спортсменів із Росії та Білорусі. АТР також попередила, що якщо російським та білоруським тенісистам заборонять змагатися у Великій Британії й наступного літа, LTA може бути виключена з міжнародної асоціації.

Раніше LTA вже була оштрафована на 620 тисяч фунтів міжнародною асоціацією жіночого тенісу (WTA) – також за недопуск російських та білоруських тенісисток на британські змагання.

У LTA заявили, що глибоко розчаровані «відсутністю співчуття» з боку міжнародних тенісних асоціацій до того, що відбувається в Україні. Речниця LTA Мішель Донелан наголосила, що більша частина спортивної спільноти «пліч-о-пліч засуджує неспровоковані і варварські дії Путіна в Україні. Не можна використовувати спорт, щоб легітимувати це смертоносне вторгнення, і спортсменам, які представляють Росію та Білорусь, має бути заборонено виступати в інших країнах». Вона додала, що LTA оскаржуватиме рішення про штрафи.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах також не погодився з рішенням LTA усувати від змагань російських та білоруських тенісистів. «Кому і де брати участь у спортивних заходах, не повинно залежати від позицій урядів та загалом від політики. Рішення повинні ухвалюватися, виходячи зі спортивних якостей», – сказав він.

Багато спортивних федерацій після російського вторгнення в Україну наклали заборону на участь у змаганнях під їхньою егідою спортсменів із Росії, а іноді також із Білорусі,. Міжнародна АТР не забороняє спортсменам із Росії та Білорусі брати участь у змаганнях під нейтральним прапором.

Суми, які LTA виплатить як штрафи, АТР має намір перерахувати Україні як гуманітарну допомогу.