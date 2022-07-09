Теніс: представниця Казахстану Олена Рибакіна виграла Вімблдон

Представниця Казахстану Олена Рибакіна виграла Вімблдон у жіночому одиночному розряді, перемігши 27-річну Унс Джабір із Тунісу 3-6, 6-2, 6-2.

Це перша перемога 23-річної стенісистки на турнірах Grand slam (до нього входять Вімблдон, а також відкриті чемпіонати Франції, Австралії та США). Також це перший такий титул для Казахстану.

Рибакіній, яка народилася в Москві, не дозволили б зіграти на цьогорічному Вімблдоні, якби вона не змінила країну, за яку виступає, з Росії на Казахстан, чотири роки тому.

Гравцям із Росії та Білорусі цього року заборонили виступати на турнірі через війну в Україні.

Рибакіна є наймолодшою жінкою, яка виграла титул Вімблдону після 21-річної Петри Квітової з Чехії в 2011 році.

У фіналі серед чоловіків 10 липня Серб Новак Джокович зустрінеться з Ніком Кіргіосом із Австралії.