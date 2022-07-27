Росію та Білорусь не допустять до чемпіонату світу з настільного тенісу – федерація

Збірні Росії та Білорусі не будуть допущені до участі у чемпіонаті світу з настільного тенісу цього року – про це заявила 27 липня Міжнародна федерація настільного тенісу.

Федерація повідомила, що рішення про усунення російської та білоруської збірних було ухвалене відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету.

Чемпіонат триватиме з 30 вересня по 9 жовтня у китайському місті Ченду.

Незабаром після початку військового вторгнення Росії до України, 28 лютого, Міжнародний олімпійський комітет офіційно рекомендував не допускати участі білоруських та російських спортсменів та збірних у міжнародних змаганнях під своїми прапорами. МОК також не рекомендував проводити будь-які змагання в Росії та Білорусі.

Читайте також: Гутцайт назвав кількість санкцій у світі проти спортсменів Росії та Білорусі

2 березня Федерація настільного тенісу усунула від участі у міжнародних турнірах індивідуальних російських та білоруських гравців. У липні Європейський Союз настільного тенісу усунув російські та білоруські клуби від участі у європейських змаганнях у сезоні 2022-23 років.

Раніше спортивні федерації оголошували про усунення російських та білоруських збірних від участі у чемпіонатах світу з хокею та футболу, змагання з легкої атлетики та фігурного катання, а також у Паралімпіаді 2022 року. В автоспорті, велоспорті, тенісі та шахах росіяни виступають у нейтральному статусі.

Росія вторглася на територію України 24 лютого 2022 року. У відповідь на це понад тисячу організацій згорнули своєї діяльності у Росії, зокрема, кілька міжнародних спортивних федерацій.