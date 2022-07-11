Гутцайт назвав кількість санкцій у світі проти спортсменів Росії та Білорусі

Станом на 11 липня проти Росії та Білорусі у світі вже ввели 134 спортивні санкції. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

«Санкції запровадили більше 100 міжнародних федерацій та асоціацій. Спільними зусиллями ми продовжуємо ізолювати представників країн-агресорів від міжнародних змагань, від посад у міжнародних спортивних організаціях, позбавляємо впливу на спорт. Зроблено справді багато, але можна більше. Україна і надалі наполягатиме на повному санкційному бані росіян та білорусів: на забороні виступати під нейтральним прапором також», – наголосив міністр.

14 червня Вадим Гутцай повідомив, що українські спортсмени бойкотуватимуть змагання, на які будуть допущені представники Росії і Білорусі.

Він також зазначив, що за час повномасштабного вторгнення РФ загинули понад 70 українських спортсменів і тренерів.