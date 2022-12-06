ЧС-2022: Португалія останньою виходить до чвертьфіналу

Збірна Португалії з футболу стала останньою учасницею чвертьфінальної стадії чемпіонату світу в Катарі. В поєдинку 1/8 фіналу команда Фернанду Сантуша здобуда перемогу над командою Швейцарії – 6:1.

Уже після першого тайму португальці вели перед – відзначилися Гонсалу Рамуш (на 17-й хвилині) і Пепе (на 33-й).

Майже одразу по перерві, на 51-й хвилині, все той же Гонсалу Рамуш довів рахунок до розгромного, згодом Рафаель Геррейру (55-та хвилина) забиває ще – 4:0.

Мануель Аканджі забив гол престижу на 58-й хвилині.

Рамуш оформив хет-трик на 67-й хвилині, а Рафаель Леао вже в компенсований час встановив остаточний рахунок.

Після цього матчу оформилися всі пари чвертьфіналістів.

9 грудня зіграють Хорватія – Бразилія (17:00) і Нідерланди – Аргентина (21:00).

10 грудня півфіналістів визначать Марокко – Португалія (17:00) і Англія – Франція (21:00).