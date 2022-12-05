ЧС-2022: Хорватія в серії пенальті здолала Японію

Збірна Хорватії з футболу вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу, який триває в Катарі. В матчі 1/8 фіналу команда Златко Далича не змогла переграти збірну Японії в основні 90 хвилин і пів години овертайму.
Першими в поєдинку відзначилися японці, на 43-й хвилині відзначився Дайзен Маєда. Хорвати відігралися по перерві – на 55-й хвилині забив Іван Перішич. Шанси виграти за наступну понад годину ігрового часу мали обидві команди, але забити вони так і не змогли.
Героєм серії пенальті став воротар хорватів Домінік Лівакович, який відбив три з чотирьох ударів японців, результат виконання 11-метрових – 3:1.
Суперник хорватів визначиться в матчі Бразилія – Південна Корея, який розпочнеться о 21:00 за Києвом.
На чемпіонаті світу вже визначилися пʼять учасників чвертьфіналів.
У суботу, 3 грудня, команда Нідерландів переграла американців – 3:1, а збірна Аргентини була сильнішою за австралійців – 2:1.
У неділю, 4 грудня, французи виграли у поляків – 3:1, а англійці розгромили сенегальців – 3:0.
Остання пара чвертьфіналістів буде названа 6 грудня, коли зіграють Марокко – Іспанія та Португалія – Швейцарія.
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