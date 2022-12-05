ЧС-2022: Хорватія в серії пенальті здолала Японію

Збірна Хорватії з футболу вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу, який триває в Катарі. В матчі 1/8 фіналу команда Златко Далича не змогла переграти збірну Японії в основні 90 хвилин і пів години овертайму.

Першими в поєдинку відзначилися японці, на 43-й хвилині відзначився Дайзен Маєда. Хорвати відігралися по перерві – на 55-й хвилині забив Іван Перішич. Шанси виграти за наступну понад годину ігрового часу мали обидві команди, але забити вони так і не змогли.

Героєм серії пенальті став воротар хорватів Домінік Лівакович, який відбив три з чотирьох ударів японців, результат виконання 11-метрових – 3:1.

Суперник хорватів визначиться в матчі Бразилія – Південна Корея, який розпочнеться о 21:00 за Києвом.

На чемпіонаті світу вже визначилися пʼять учасників чвертьфіналів.

У суботу, 3 грудня, команда Нідерландів переграла американців – 3:1, а збірна Аргентини була сильнішою за австралійців – 2:1.

У неділю, 4 грудня, французи виграли у поляків – 3:1, а англійці розгромили сенегальців – 3:0.

Остання пара чвертьфіналістів буде названа 6 грудня, коли зіграють Марокко – Іспанія та Португалія – Швейцарія.