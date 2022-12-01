ЧС-2022: Марокко виграє групу F, Хорватія витискає з турніру Бельгію

Збірна Марокко з футболу посіла перше місце в групі F на чемпіонаті світу, що триває в Катарі. Команда Хакіма Зієша і Юссефа ен-Несірі в останньому турі перемогла збірну Канади – 2:1.

Зієш і ен-Несірі відзначилися на 4-й і 23-й хвилинах, але за кілька хвилин до перерви Наєф Агуерд забив у власні ворота. В другому таймі взяття воріт не фіксувалося.

У паралельному матчі грали хорвати і бельгійці. Лише перемога давала команді Кевіна де Брюйне право на вихід до плей-оф, натомість фіналістів попередньої світової першості влаштовувала і нічия. Результатом зустрічі стала мирова угода без забитих мʼячів – 0:0.

Марокканці набрали 7 очок, хорвати – 5, бельгійці – 4, канадці програли всі три поєдинки.

Суперники збірних Марокко і Хорватії визначаться близько 23:00 за Києвом, коли в групі Е завершаться матчі Коста-Ріка – Німеччина та Японія – Іспанія.

30 листопада з групи С до числа учасників 1/8 фіналу приєдналися Аргентина та Польща. В останньому турі команда Мессі переграла поляків (2:0), але збірна Мексики не змогла скористатися шансом – перемоги над Саудівською Аравією 2:1 не вистачило для того, щоб випередити конкурентів.

Аргентинці набрали 6 очок, поляки і мексиканці – по 4 (команді з Америки треба було забити на гол більше), Саудівська Аравія залишилася з 3 балами.