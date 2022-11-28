Чоловік у футболці з написом Save Ukraine вибіг на футбольне поле під час матчу ЧС-2022

Чоловік у футболці з написом Save Ukraine («Збережіть Україну») вибіг на футбольне поле під час матчу Португалія-Уругвай на чемпіонаті світу-2022.

Інцидент стався на 51-й хвилині матчу. Чоловік вибіг у футболці з відомим символом «супермена», тримаючи в руках прапор на підтримку ЛГБТ. Футболка, крім напису на грудях, присвяченому Україні, на спині мала напис Respect for Iranian Women («Повага до жінок Ірану»).

Чоловік був на полі кілька секунд, а потім його вивела охорона. Гра продовжилась, у підсумку Португалія перемогла Уругвай з рахунком 2:0.

Особу чоловіка встановлено – це колишній футболіст, а нині активіст з Італії Маріо Феррі. Він після початку повномасштабного вторгнення РФ приїжджав до України з метою волонтерства. У чоловіка є татуювання на руці у вигляді українського Тризуба.