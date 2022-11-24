ЧС-2022: Криштіану Роналду став першим футболістом, який забивав на пʼяти чемпіонатах світу

Нападник збірної Португалії Криштіану Роналду став першим в історії футболістом, який забивав на пʼяти чемпіонатах світу. На 65-й хвилині стартового для своєї команди матчу світової першості проти збірної Гани 37-річний Роналду реалізував пенальті, який сам же і заробив.

Перший свій гол на чемпіонатах світу Криштіану Роналду забив ще в 2006 році у Німеччині.

На 73-й хвилині помилкою захисту португальців скористався Андре Айю (1:1), але згодом команда Роналду довела свою перевагу – відзначилися Жоау Фелікс (78-ма хвилина) і Рафаель Леао (80-та). На 89-й хвилині інтригу в гру повернув Осман Букарі, але на більше футболістів із Гани вже не вистачило – 3:2.

У першому сьогоднішньому матчі групи H мирову угоду 0:0 уклали збірні Уругваю та Південної Кореї.

Також 24 листопада зіграли команди Швейцарії та Камеруну (1:0 на користь європейців), ігровий день о 21:00 завершуватимуть збірні Бразилії та Сербії.

23 листопада на чемпіонаті світу в Катарі сталася друга гучна сенсація – слідом за аргентинцями, які програли Саудівській Аравії, свій стартовий поєдинок провалили і німці, вони поступилися команді Японії (1:2). В іншому матчі цієї ж групи Е іспанці розгромили збірну Коста-Рики – 7:0.

У групі F учасники забили лише один гол на чотирьох: Бельгія – Канада 1:0, Марокко – Хорватія 0:0.