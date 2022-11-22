Двічі по 0:0 – на ЧС-2022 зіграли чотири тайми без забитих мʼячів

На чемпіонаті світу з футболу в Катарі два поспіль матчі завершилися з нічийним результатом без забитих мʼячів. Так зіграли збірні Данії та Тунісу, Польщі та Мексики.

Після цих результатів у групі С на першому місці після першого туру закріпилася збірна Саудівської Аравії, яка в першому матчі дня сенсаційно перемогла одного з фаворитів турніру, команду Аргентини – 2:1. Поляки і мексиканці мають по одному балу, аргентинці – жодного.

У групі D становище після першого туру стане відомо близько 23:00 за Києвом, коли завершиться матч чинних чемпіонів світу французів проти команди Австралії.