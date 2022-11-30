ЧС-2022: Австралія сенсаційно виходить до 1/8 фіналу

Збірна Австралії з футболу вперше у своїй історії вийшла до стадії плей-оф чемпіонату світу. Австралійці спромоглися мінімально перемогти півфіналістів чемпіонату Європи, команду Данії, – 1:0.

Єдиний гол на 60-й хвилині в контратаці забив Метью Лекі.

В іншому матчі групи D також було зафіксовано несподіваний результат – збірна Тунісу переграла команду Франції також із результатом 1:0 (голом на 58-й хвилині відзначився Вахбі Хазрі). Для чемпіонів світу цей поєдинок не мав турнірного значення, вони вже після двох матчів гарантували собі перше місце, тому грали фактично резервним складом. Натомість команда Тунісу в разі нічиєї в паралельному поєдинку вийшла б до плей-оф замість австралійців.

У підсумку в групі D команди Франції та Австралії набрали по 6 очок, тунісці – 4, данці – 1.

29 листопада на чемпіонаті світу визначилися перші пари учасників плей-оф. Із групи B до 1/8 фіналу вийшли команди Англії та США (в останньому турі англійці розгромили Уельс – 3:0, а американці здобули важку перемогу над Іраном – 1:0).

3 грудня американці зіграють із командою Нідерландів, яка посіла перше місце у квартеті А, 4 грудня англійці змагатимуться зі збірною Сенегалу, вона стала другою в групі А.

Французи та австралійці чекають на своїх суперників із групи С, в якій останній тур розпочнеться о 21:00 за Києвом.