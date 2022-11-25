ЧС-2022: Іран переміг Уельс, Катар на межі вильоту з турніру

На чемпіонаті світу в Катарі розпочався другий тур, за результатами якого частина команд оформить вихід до наступного раунду, а інша частина фактично припинить боротьбу на турнірі.

У першому матчі ігрового дня зійшлися збірні Ірану та Уельсу. Для команди Ірану поразка в цій грі означала б виліт із турніру, оскільки в стартовому поєдинку підопічні Карлуша Кейруша розгромно поступилися англійцям (2:6). Цього разу іранці виступили значно краще, нічийний рахунок без забитих мʼячів зберігався до компенсованого часу другого тайму. На 86-й хвилині в складі валлійців був вилучений голкіпер Хеннесі, і вже на доданих арбітром хвилинах команда Ірану вирвала перемогу. На восьмій компенсованій хвилині забив Чешмі, на 11-й доданій – Резаян.

Тепер збірна Ірану має 3 очки, команда Уельсу залишилася з одним балом. О 21:00 у групі В зіграють англійці, у яких три очки, та американці (одне).

Команда Катару може стати першою збірною, яка втратить шанси на вихід до 1/8 фіналу. Це станеться, якщо в матчі Нідерланди – Еквадор (початок о 18:00) переможуть нідерландські футболісти або буде зафіксована нічия. Господарі турніру 25 листопада зазнали другої поразки поспіль – з рахунком 1:3 вони поступилися збірній Сенегалу. До початку другого поєдинку дня в групі А по три очки мають збірні Нідерландів, Еквадору та Сенегалу, катарці здобули нуль балів.