У Катарі заявили про загибель сотень робітників на будівництві об’єктів для Чемпіонату світу з футболу

Під час будівництва об’єктів для світової першості з футболу в Катарі загинули «від 400 до 500» робітників, заявив високопоставлений катарський чиновник Хассан аль-Таваді, який бере участь в організації чемпіонату. Раніше влада визнавала загибель кількох десятків людей, правозахисники оцінюють кількість загиблих у тисячі.

Представник влади назвав таке число вперше – воно значно вище, ніж дані, які раніше наводили офіційні особи в Досі. Аль-Таваді дав коментар в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Морґану. Зважаючи на все, як зазначає Associated Press, це була розмова без підготовки.

Хассан аль-Таваді обіймає посаду генерального секретаря Верховного комітету Катару з проведення і спадщини футбольного чемпіонату-2022. В інтерв’ю, фрагменти якого Морґан розмістив в інтернеті, він просить аль-Таваді надати «чесну та реалістичну» оцінку щодо загиблих робітників-мігрантів. «За оцінками, їх близько 400-500. У мене немає точного числа. Це те, що обговорювалося», – відповів катарський чиновник.

Amnesty International повідомляла, що за час будівництва об’єктів до чемпіонату світу в країні загинули від шести до 15 тисяч іноземних робітників.

Публічно такі відомості керівництво Катару не коментувало.

Низка правозахисних груп критикувала Катар за порушення, пов’язані з використанням праці мігрантів під час підготовки першого у світі чемпіонату світу з футболу на Близькому Сході. Загалом було збудовано стадіонів, ліній метро та нову інфраструктуру на суму понад 200 мільярдів доларів.