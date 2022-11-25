ЧС-2022: збірна Катару першою вилетіла з домашнього турніру

Збірна, яка представляє країну-господарку чемпіонату світу з футболу, першою втратила шанси на продовження боротьби у змаганні.

Це стало очевидним після того, як у матчі другого туру в групі А внічию 1:1 завершився поєдинок команд Нідерландів і Еквадору. Нідерландські футболісти вже на 6-й хвилині вийшли вперед (відзначився Ґакпо), але по перерві Валенсія відновив рівновагу.

Раніше 25 листопада команда Катару зазнала другої поразки на світовій першості, програвши збірній Сенегалу 1:3.

Після другого туру в квартеті А перед ведуть команди Нідерландів та Еквадору (у них по 4 очки), три бали має збірна Сенегалу, катарці не мають залікових пунктів.

В останньому матчі ігрового дня, який розпочнеться о 21:00, зіграють команди США та Англії, які представляють групу В.