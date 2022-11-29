ЧС-2022: Нідерланди та Сенегал вийшли до плей-оф

Збірні Нідерландів та Сенегалу вийшли до 1/8 фіналу на чемпіонаті світу з футболу, що триває в Катарі.

У третьому турі нідерландці здобули легку перемогу на господарями турніру – 2:0. По голу в кожному з таймів забили Ґакпо і де Йонґ.

У поєдинку команд Еквадору і Сенегалу африканську збірну влаштовувала лише перемога. Наприкінці першого тайму сенегальці вийшли вперед, коли пенальті реалізував Ісмаїла Сарр. На 68-й хвилині еквадорці зрівняли рахунок (відзначився Мойзес Кайседо), а майже одразу, на 70-й, пропустили – гол на рахунку Каліду Кулібалі. Результат 2:1 на користь Сенегалу залишився незмінним до фінального свистка.

Отже, команда Нідерландів з 7 очками стала першою в групі А, збірна Сенегалу з 6 балами друга, Еквадор залишився з 4 очками, Катар програв усім конкурентам.