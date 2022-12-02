ЧС-2022: визначилися всі пари учасників 1/8 фіналу, плей-оф розпочнеться 3 грудня

На чемпіонаті світу з футболу, який триває в Катарі, завершилися групові турніри. Визначилися учасники першого раунду плей-оф, і вже з суботи, 3 грудня, кожний матч на турнірі буде останнім для одного з суперників.

Останніми учасниками плей-оф стали збірні Бразилії та Швейцарії, які посіли перші дві сходинки в групі G.

Бразильці, які виграли перші два матчі в групі, на фініші мінімально поступилися камерунцям – уже в компенсований час забив Венсан Абубакар.

Швейцарці у драматичному поєдинку здолали опір сербів. До перерви команди забили чотири мʼячі – на гол швейцарця Шачирі (20-та хвилина) серби відповіли точними пострілами Мітровича і Влаховича (26-та і 35-та хвилини), але незадовго до завершення першого тайму (44-та хвилина) Емболо відновив рівновагу.

На старті другого тайму (48-ма хвилина) Фройлер вивів команду Швейцарії вперед, і результат 3:2 протримався до фінального свистка.

Команди Бразилії та Швейцарії набрали по 6 очок, камерунці – 4, серби – 1.

Стадію 1/8 фіналу в суботу, 3 грудня відкриють команди Нідерландів і США (17:00), а в другому матчі зіграють Аргентина та Австралія (21:00).

4 грудня зустрінуться Франція – Польща та Англія – Сенегал, 5 грудня переможця визначать Японія – Хорватія і Бразилія – Південна Корея, 6 грудня зіграють Марокко – Іспанія та Португалія – Швейцарія.