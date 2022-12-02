ЧС-2022: Південна Корея здолала Португалію і вийшла до плей-оф

Збірна Південної Кореї вже в компенсований час матчу чемпіонату світу з футболу забила вирішальний гол у ворота збірної Португалії, що дозволило випередити команду Уругваю і стали другою в групі Н.

У першому таймі португальці і корейці обмінялися забитими мʼячами – на гол Рікарто Хорти відповів Кім Юн Гвон. Нічийний рахунок зберігався до першої доданої хвилини другого тайму – Хвон Хі Чан вивів азійську команду до плей-оф.

В іншому матчі до останньої хвилини Уругвай зберігав позитивний для себе результат 2:0 у протистоянні з командою Гани, але цього виявилося замало.

Португалія набрала 6 очок, по 4 здобули корейці та уругвайці, 3 бали залишилося у ганців.

Останньою дует учасників 1/8 фіналу визначить група G, де о 21:00 розпочнуться матчі Камерун – Бразилія та Сербія – Швейцарія.

Днем раніше авторами головної сенсації групового турніру стали японці, які перемогли іспанців (2:1) і викинули з чемпіонату німців, яким забракло перемоги 4:2 над Коста-Рікою. Японці стали першими в групі Е (6 очок), іспанці і німці набрали 4 бали, команда Коста-Ріки – 3 очки.