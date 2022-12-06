ЧС-2022: Марокко долає Іспанію в серії пенальті

На чемпіонаті світу з футболу, який триває в Катарі, зафіксована головна сенсація стадії 1/8 фіналу. Команди Марокко та Іспанії в основний час не змогли визначити переможця (0:0), а в серії пенальті фортуна була на боці африканської збірної.

Абделхамід Сабірі, Хакім Зієш і Ашраф Хакімі свої 11-метрові удари реалізували, а жодний із іспанських пенальтистів уразити ворота Яссіна Буну не зміг – 3:0.

Команда Марокко чекає на свого суперника по чвертьфіналу, імʼя якого визначиться в поєдинку Швейцарія – Португалія, який розпочнеться о 21:00 за Києвом.

Наразі на чемпіонаті світу вже відомі три пари чвертьфіналістів: Нідерланди – Аргентина, Бразилія – Хорватія та Англія – Франція.