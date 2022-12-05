ЧС-2022: Бразилія громить Корею і виходить на Хорватію

Збірна Бразилії з футболу вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу, який триває у Катарі. В 1/8 фіналу бразильці легко переграли команду Південної Кореї – 4:1.

Уже після першого тайму результат зустрічі був очевидний – Вінісіус Жуніор, Неймар, Рішарлісон і Лукас Пакета довели рахунок до розгромного.

На 76-й хвилині корейці забили гол престижу, але на більше азійської команди не вистачило.

Бразильці у чвертьфіналі зіграють із командою Хорватії, яка в першому матчі понеділка лише в серії пенальті здолала збірну Японії.

В інших чвертьфінальних парах зіграють Нідерланди – Аргентина та Англія – Франція.

Остання пара чвертьфіналістів визначиться у вівторок, 6 грудня, коли зустрінуться Марокко – Іспанія та Португалія – Швейцарія.