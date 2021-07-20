МОК змінив девіз Олімпійських ігор

Міжнародний олімпійський комітет змінив девіз Олімпійських ігор – до звичного «Швидше, вище, сильніше» до дали слово «разом». Про це журналістам розповів президент МОК Томас Бах, наголосивши на необхідності солідарності у часи пандемії, повідомляє Reuters.
Тепер девіз виглядає наступним чином: «Швидше, вище, сильніше – разом».
«Спільні зусилля дають більш швидкі і кращі результати», – наголосив Бах, додавши, що МОК хоче «зробити особливий акцент на солідарності».
Оригінальний девіз, латинське «Citius, Altius, Fortius», був затверджений засновником сучасних Ігор П'єром де Кубертеном у ХІХ столітті.
Латинський варіант нового девізу звучатиме як «Citius, Altius, Fortius – Communis».
Перенесена торік через пандемію, Олімпіада почнеться 23 липня в умовах надзвичайного стану в Токіо та трьох сусідніх префектурах Японії. Вболівальників, як японських, так і іноземних, на змагання не допустять.
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