МОК змінив девіз Олімпійських ігор

Міжнародний олімпійський комітет змінив девіз Олімпійських ігор – до звичного «Швидше, вище, сильніше» до дали слово «разом». Про це журналістам розповів президент МОК Томас Бах, наголосивши на необхідності солідарності у часи пандемії, повідомляє Reuters.

Тепер девіз виглядає наступним чином: «Швидше, вище, сильніше – разом».

«Спільні зусилля дають більш швидкі і кращі результати», – наголосив Бах, додавши, що МОК хоче «зробити особливий акцент на солідарності».

Оригінальний девіз, латинське «Citius, Altius, Fortius», був затверджений засновником сучасних Ігор П'єром де Кубертеном у ХІХ столітті.

Латинський варіант нового девізу звучатиме як «Citius, Altius, Fortius – Communis».

Перенесена торік через пандемію, Олімпіада почнеться 23 липня в умовах надзвичайного стану в Токіо та трьох сусідніх префектурах Японії. Вболівальників, як японських, так і іноземних, на змагання не допустять.