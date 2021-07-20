В олімпійській збірній України зробили заміну через дискваліфікацію легкоатлета

У олімпійській збірній України відбулася заміна через рішення Спортивного арбітражного суду, яким було продовжено дискваліфікацію Ігоря Главана. Він мав виступити у змаганнях зі спортивної ходьби на 50 кілометрів.
«Переглянувши справу, Спортивний арбітражний суд ухвалив рішення збільшити строк дискваліфікації Ігоря Главана до трьох років та анулювати результати, показані ним, починаючи з 25 липня 2017 року», – повідомили у Федерації легкої атлетики України.
Главана замінить Валерій Літанюк, який у світовому рейтингу йде наступним і раніше входив до резервного складу олімпійської делегації України.
Перенесена торік через пандемію, Олімпіада почнеться 23 липня в умовах надзвичайного стану в Токіо та трьох сусідніх префектурах Японії. Вболівальників, як японських, так і іноземних, на змагання не допустять.
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