В олімпійській збірній України зробили заміну через дискваліфікацію легкоатлета

У олімпійській збірній України відбулася заміна через рішення Спортивного арбітражного суду, яким було продовжено дискваліфікацію Ігоря Главана. Він мав виступити у змаганнях зі спортивної ходьби на 50 кілометрів.

«Переглянувши справу, Спортивний арбітражний суд ухвалив рішення збільшити строк дискваліфікації Ігоря Главана до трьох років та анулювати результати, показані ним, починаючи з 25 липня 2017 року», – повідомили у Федерації легкої атлетики України.

Главана замінить Валерій Літанюк, який у світовому рейтингу йде наступним і раніше входив до резервного складу олімпійської делегації України.

Перенесена торік через пандемію, Олімпіада почнеться 23 липня в умовах надзвичайного стану в Токіо та трьох сусідніх префектурах Японії. Вболівальників, як японських, так і іноземних, на змагання не допустять.