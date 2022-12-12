«Об’єднані як ніколи раніше» – Байден про онлайн-зустріч лідерів G7 та Зеленського

Після онлайн-зустрічі лідерів країн G7 та президента України Володимира Зеленського президент США Джо Байден заявив, що Захід об’єднаний як ніколи раніше.

«Я приєднався до лідерів G7 та президента Зеленського, щоб обговорити прогрес, якого ми досягли під час головування Німеччини у вирішенні нагальних викликів сучасності – жорстокої війни Росії проти України, клімату, продовольчої та енергетичної безпеки, інфраструктури та багато іншого. Ми об’єднані як ніколи раніше», – написав Байден у твітері.

Володимир Зеленський під час відеозвернення закликав лідерів країн G7 продовжувати підтримку України наступного року і запропонував їм реалізувати три кроки, які, на його думку, прискорять настання миру в Україні, – «нова сила, міцність та дипломатія». Також він запропонував Росії почати на Різдво виводити свої війська з території України, тим самим спробувавши довести, що вона здатна відмовитися від агресії.

Напередодні президент США Джозеф Байден та його український колега провели телефонну розмову, у ході якої Байден підтвердив «зобов’язання США продовжувати надавати Україні безпекову, економічну та гуманітарну допомогу, притягнути Росію до відповідальності за її воєнні злочини та звірства, а також покласти на Росію витрати за її агресію».