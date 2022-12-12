Три кроки, які прискорять настання миру в Україні. Зеленський запропонував лідерам країн G7

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн G7 продовжувати підтримку України наступного року і запропонував їм реалізувати три кроки, які, на його думку, прискорять настання миру в Україні, – «нова сила, міцність та дипломатія».



«Я прошу всіх вас зберігати досягнуту солідарність і наступного року. Росія продовжує агресію, а отже, має бути продовжена й підтримка України. Наступного року так само, як і цього. Але, окрім цього, ми маємо зробити й давно очікувані кроки – те, що прискорить настання миру. Я перелічу ці кроки. Перший – це нова сила», – заявив він під час свого відеозвернення до лідерів країн-учасниць G7.



Зеленський зауважив, що Росія досі має перевагу в артилерії та ракетах і саме ці можливості «підживлюють нахабство Кремля».



«Але можемо й це подолати. Україна потребує сучасних танків, і я прошу вас відкрити цю оборонну можливість для нас. Це реально зробити вже зараз. Україна потребує незмінної підтримки артилерією, гарматами й снарядами. Це те, що не допустить ескалації з російського боку. Ми потребуємо більше реактивної артилерії й більш далекобійних ракет. Що результативнішими будемо ми з такою зброєю, то коротшою буде російська агресія», – наголосив президент України.

За його словами, другий крок – «нова міцність» – полягає у збереженні і наступного року фінансової, енергетичної, соціальної стабільності.



Зеленський закликав лідерів G7 збільшити допомогу Україні в газовому питанні, оскільки атаки по українських електростанціях спричинили те, що Україна змушена використовувати більше газу, ніж це передбачалося.



«І тому потребуємо додаткової підтримки – саме цієї зими. Йдеться про обсяг близько 2 мільярдів кубометрів газу – те, що потрібно закупити додатково», – пояснив він.

«І третє – нова дипломатія. Україна завжди була лідером переговорних зусиль і робила все, щоб зупинити російську агресію. І зараз ми відчуваємо можливість використати дипломатію, щоб наблизити звільнення всіх наших людей, усіх наших територій. Пропоную скликати спеціальний саміт – Global Peace Formula Summit, – щоб визначитися, як і коли ми зможемо реалізувати пункти української формули миру», – додав президент України.

Минулого тижня Зеленський мав телефонні розмови з лідерами Франції, США, у ході яких, серед іншого, обговорювалася ситуація в Україні, «формула миру» та подальша підтримка західними партнерами.