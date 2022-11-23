«Мир у Європі напряму залежить від стійкості та захищеності України» – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відреагував на черговий масований ракетний удар військ РФ по цивільних та об’єктах критичної інфраструктури України.

«Будучи неспроможним здолати Збройні сили України, противник веде війну з мирними громадянами, теплоелектростанціями, лікувальними закладами і навіть немовлятами. Під час сьогоднішньої атаки ворог здійснив 67 пусків крилатих ракет повітряного («Х-101/Х-555») і морського базування («Калібр»). Силами і засобами Повітряних сил Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони знищено 51 крилату ракету, а також 5 дронів-камікадзе типу «Ланцет». Тільки по Києву було випущено 30 ракет, 20 – знищено», – зазначив Залужний.

Він подякував військовослужбовцям за роботу на «межі можливого», особливо «в умовах постійної нестачі озброєння, техніки, боєприпасів», а також країнам-партнерам – за надані системи ППО та ПРО.

«Мир у Європі напряму залежить від стійкості та захищеності України», – підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина, постраждали ще 11 людей. У Київській області від обстрілів загинули 4 людини, постраждали – 35.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.