МВС: виявлено близько пів сотні місць катувань та є стільки ж проваджень про сексуальне насильство з боку військових РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ поліцейські розпочали 47 212 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями ЗСУ РФ та їхніми пособниками, повідомляє у понеділок пресслужба МВС.

«З них: 35 793 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни), 9100 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), 2134 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), 100 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), 37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія)», – йдеться в повідомленні.

За даними МВС, на сьогодні на деокупованих територіях виявлено 48 місць, де війська РФ незаконно утримували і катували громадян. Також відкрито 47 кримінальних проваджень за фактами вчинення військовими РФ сексуального насильства.

Російських військових звинувачують у численних воєнних злочинах, у тому числі вбивствах цивільних жителів, навмисних атаках на цивільні об’єкти та сексуальному насильстві. В Україні, на запрошення української влади, працюють слідчі Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Москва звинувачення заперечує.