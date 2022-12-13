Порошенко у США: «не бійтеся Путіна, і ви разом із Україною переможете»

Петро Порошенко, 5-й президент України, голова партії «Європейська солідарність» під час візиту Вашингтона, як повідомляє «Голос Америки» зустрічався з членами Конгресу та офіційними представниками уряду США. Колишній президент України заявив, що він не має сумнівів у тому, що Україна поверне собі всі окуповані території, включаючи Крим.

В інтерв'ю кореспондентові Української служби «Голосу Америки» Петро Порошенко поділився своєю думкою про те, що відбувається на фронті, куди народний депутат часто їздить у рамках діяльності благодійного фонду, а також про мотиви та стиль мислення президента Росії Володимира Путіна, з яким Порошенко неодноразово зустрічався.

Порошенко також проаналізував причини та можливі результати війни і наголосив, що перемогою для України може стати не лише звільнення усіх територій, але й вступ до НАТО. Причому, за його словами, зараз Україна навіть більше потрібна НАТО, аніж навпаки.

«Путін все використовує як зброю»

Посилаючись на Форум за участю лідерів африканських країн, що пройшов у Вашингтоні під егідою Міжнародного демократичного союзу (IDU), Порошенко заявив, що надзвичайно важливо створити глобальну коаліцію на підтримку України та глобальну антипутінську коаліцію.

Путін все використовує як зброю. Потрібний спосіб захистити світ від Путіна

«Путін використовує енергетику як зброю, внаслідок чого бідні країни платять більше грошей за енергію. Він використовує продовольство як зброю. Півмільярда людей у всьому світі можуть померти голодною смертю, – сказав Порошенко. – Путін використовує проблему біженців як зброю. Путін все використовує як зброю. І нам потрібний спосіб захистити світ від Путіна, депутінізувати Путіна»

Колишній президент України заявив, що таким кроком може стати не лише визволення українських територій, а й членство України в НАТО.

Європу захищає не 5-та стаття, а жовто-блакитний український щит

«І моя порада, яку я даю нашим міжнародним партнерам щодо Путіна, тут дві речі. По-перше, не довіряйте Путіну. Будь ласка. Не радійте, якщо Путін щось підписує. Це нічого не значить.

А по-друге, навчайтеся на українському досвіді. Не бійтеся Путіна, і ви разом із Україною переможете. Тому що тепер не п'ята стаття захищає Європу та світ від шаленої російської агресії. Європу захищає жовто-блакитний український щит»

На думку Порошенка, зараз Європа та НАТО потребують України більше, ніж Україна НАТО.

«Перемога залежатиме від співпраці. Чим швидше ми це зробимо, тим краще. Так само, як і постачання нової зброї для українських збройних сил – це найкоротший шлях до миру. Пам'ятайте про це. Це мій висновок після зустрічі із Путіним»

Петро Порошенко під час поїздки у Вашингтон в ефірі телекомпанії MSNBC заявив, що дипломатичні переговори з Путіним не дають результату, бо російський диктатор розуміє тільки мову сили.

Відповідальність еліт

На запитання кореспондента про те, чи лежить відповідальність за війну лише на Путіні, Порошенко відповів, що багато росіян підтримують Путіна і тому відповідають за воєнні злочини в Україні разом з ним.​

Потрібно обмежити вплив Росії у світі, зупинити вплив Росії

«Нам потрібно обмежити вплив Росії у світі, зупинити вплив Росії на прем'єр-міністрів, зупинити вплив Росії на неурядові організації, зупинити вплив Росії на засоби масової інформації, які фінансуються російським лобі.

​Саме це має стати інструментом, який ми можемо задіяти, щоб не дозволити Путіну використати демократичний механізм для підриву демократичного процесу у світі. Тому що Україна бореться не лише за свою територію, Україна бореться не лише за свій народ, Україна бореться за свободу, демократію, за весь західний світ, а Путін зараз каже: ОК, та що там Україна, ми воюємо з НАТО, ми воюємо з англосаксами. Ми воюємо з вами.

Ось чому це був би найефективніший спосіб зупинити Путіна. Дайте грошей, дайте зброї і українські військові зроблять свою справу».

Відповідаючи на запитання про те, яким він бачить майбутнє України, Порошенко сказав, що Україна стане навіть кращою.

«Я думаю, що, незважаючи на дуже важкі втрати, які ми зазнали… люди, промисловість, економіка, міста… ми дуже дорожитимемо (свободою) завдяки тій ціні, яку ми платимо за майбутнє України».

(скорочена виклад інтерв'ю)