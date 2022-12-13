ЄС уклав угоду з Угорщиною, розблокувавши частину коштів в обмін на допомогу Україні – ЗМІ

Розмороження частини коштів, призначених для Угорщини, було частиною угоди Європейського союзу з Будапештом із метою розблокувати макрофінансову допомогу Україні. Про це повідомили, зокрема, Politico й Reuters.

За даними журналістів, угода дозволила Євросоюзу уникнути необхідності шукати обхідні шляхи, в тому числі індивідуальних зобов’язань кожного члена блоку щодо допомоги Україні.

«Складна угода була укладена після місяців суперечок між інституціями ЄС, країнами-членами та Угорщиною, і була викладена в понеділок радою, яка представляє уряди країн-членів ЄС, і дипломатами, які говорили анонімно. Це означає, що наступного року Україна отримає 18 мільярдів євро з бюджету ЄС», – повідомляє Reuters.

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Відтак Угорщина отримала доступ до 5,8 мільярда євро грантів з фонду відновлення після пандемії COVID-19, а обсяг заморожених коштів, виділених ЄС для неї, скоротився із 7,5 до 6,3 мільярда.

Крім того, повідомляють видання, Будапешт погодився відмовитися від вето на мінімальний корпоративний 15-відсотковий податок для міжнародних компаній, який вони мають сплачувати там, де заробляють прибуток, а не там, де розташований їхній головний офіс.

Рада Євросоюзу повідомила 13 грудня, що посли країн блоку рекомендували розморозити частину фінансування для Угорщини, заблокованих раніше через загрози верховенству права в цій країні.

З пресрелізу Ради Євросоюзу неочевидно, чи пов’язане рішення блоку із позицією Угорщини щодо надання макрофінансової допомоги Україні наступного року.