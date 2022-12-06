Угорщина на зустрічі міністрів блокує надання Україні 18 мільярдів євро допомоги

Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга виступив проти внесення змін у законодавство Євросоюзу, яке дозволило б надати Україні 18 мільярдів євро – про це повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк 6 грудня.

«Як і очікувалося – немає схвалення на 18 мільярдів фінансування для України, коли міністри фінансів ЄС зустрілися в Брюсселі сьогодні», – повідомив він.

За даними Йозвяка, Угорщина блокує надання цієї допомоги в надії забезпечити власне фінансування.

«Дуже емоційні дебати, в яких всі розкритикували Будапешт, але безрезультатно», – додав він.

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який є близьким до президента Росії Володимира Путіна, продовжує блокувати важливі рішення ЄС, такі як виплата 18 мільярдів євро фінансової допомоги Україні та глобальна податкова угода.

Натомість Європейська комісія в листопаді запропонувала залишити мільярди євро коштів ЄС, виділених для Угорщини, заблокованими через неспроможність уряду Орбана здійснити переконливі реформи щодо верховенства права та боротьби з корупцією.