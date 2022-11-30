Єврокомісія пропонує залишити заблокованими кошти, виділені для Угорщини, через брак реформ

Європейська комісія запропонувала, залишити мільярди євро коштів Європейського союзу, виділених для Угорщини, заблокованими через неспроможність уряду прем’єр-міністра Віктора Орбана здійснити переконливі реформи щодо верховенства права та боротьби з корупцією.

«Комісія вважає, що, попри вжиті кроки, все ще існує ризик для бюджету ЄС, враховуючи те, що коригувальні заходи, які все ще необхідно виконати, мають структурний і горизонтальний характер», – заявив виконавчий орган блоку.

Гроші можуть бути заморожені відповідно до нещодавно прийнятого механізму обумовленості, який дозволяє блоку вживати заходів для захисту свого бюджету.

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Європейська рада, яка представляє країни-члени, має ухвалити рішення на основі пропозиції Комісії до 19 грудня.

«Сьогодні ми даємо нашу позитивну оцінку комплексному плану відновлення Угорщини. Що стосується верховенства права, Угорщина зобов’язалася провести значні реформи. Лише після повного впровадження цих реформ доступ до фонду відновлення ЄС буде розблоковано», – заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на пресконференції в Брюсселі.

У вересні Комісія заявила, що ЄС має заморозити близько 7,5 мільярдів євро регулярного фінансування Угорщини через занепокоєння щодо відкату демократії та можливого нецільового використання коштів ЄС.

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Будапешт узгодив 17 антикорупційних заходів, в тому числі створення антикорупційної робочої групи та зміни правил державних закупівель, але Єврокомісія вважає, що країна не зробила достатньо для вирішення проблем.

Правий популістський уряд Угорщини налаштував проти себе посадовців ЄС неодноразовою критикою санкцій блоку проти Росії за її війну в Україні.

Орбан, який є близьким до президента Росії Володимира Путіна, продовжує блокувати важливі рішення ЄС, такі як виплата 18 мільярдів євро фінансової допомоги Україні та глобальна податкова угода.