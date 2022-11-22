МЗС України викликало угорського посла і вимагає вибачень через шарф Орбана

Міністерство закордонних справ України повідомило, що викликало посла Угорщини після того, як президент цієї країни прийшов на футбольний матч із шарфом, на якому зображена Угорщина з частиною української території.

«Пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин і не відповідає принципам європейської політики. До МЗС України буде запрошений угорський посол, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана», – написав у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

В українському міністерстві наголосили, що очікують на офіційні вибачення угорської сторони і «спростування зазіхань на територіальну цілісність України».

Віктор Орбан був на товариському футбольному матчі між збірними Угорщини і Греції, що відбувся 20 листопада в Будапешті, у шарфі, на якому зображена мапа так званої «Великої Угорщини», до якої включені частини сусідніх держав, зокрема України.

Нещодавно очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок дала зрозуміти невдоволення позицією Угорщини, яка розходиться з позицією Європейського союзу в ключових зовнішньополітичних і безпекових питаннях.

Зокрема, Бербок зауважила, що Угорщина залишається єдиною країною ЄС, яка досі не ратифікувала вступ у НАТО Фінляндії та Швеції, а також перешкоджає певним аспектам підтримки України в умовах російської агресії.

Угорщина також неодноразово блокувала деякі санкції ЄС щодо Росії. Зокрема, Будапешт виступав проти санкцій ЄС щодо російських енергоресурсів та блокував застосування європейських санкцій проти голови Російської православної церкви (РПЦ) Кирила, який підтримав вторгнення Росії до України.