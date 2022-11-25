Орбан: Угорщина схвалить вступ Фінляндії і Швеції до НАТО наступного року

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 24 листопада заявив, що парламент країни схвалить вступ Фінляндії та Швеції до НАТО наступного року.

«Як ми вже повідомили Швеції та Фінляндії, Угорщина підтримує членство цих двох країн у НАТО. Це буде на порядку денному першої сесії парламенту (наступного року – ред.)», – сказав Орбан журналістам після зустрічі з колегами із регіону в Словаччині.

Всі члени альянсу, крім Будапешта, а також Анкари, вже схвалили заявки.

Наприкінці червня було укладено тристоронню угоду, за якою Швеція і Фінляндія зобов’язалися підтримувати Туреччину в боротьбі з «Робітничою партією Курдистану», яку Анкара вважає терористичною організацією.

У листопаді президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у розмові з генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенберґом заявив, що Туреччина не схвалюватиме офіційно членство Фінляндії та Швеції у НАТО доти, доки ці дві країни не зроблять необхідних «кроків».

Анкара звинуватила дві скандинавські країни у наданні притулку прдставникам «Робітничої партії Курдистану».